В Германии пожаловались на последствия нефтяного эмбарго против России Фото: REUTERS

Нефтяное эмбарго в отношении России поставит под удар тысячи рабочих мест в Германии, а в первую очередь затронет жителей города Шведт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург. Об этом сообщает Junge Welt.

Как отмечает издание, находящиеся там нефтеперегонный завод с января следующего года должен прекратить перерабатывать сырье из России, что затронет 1,2 тысячи рабочих мест на самом комбинате. Кроме того, издание заявляет, что под ударом окажутся 2 тысячи рабочих мест на смежных предприятиях, а также несколько десятков тысяч человек по всей Восточной Германии.

Местные политики полагают, что регион может ожидать деиндустриализация, что приведет к исчезновению промышленности, и последующему социальному взрыву. Так, премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке уже сказал о том, что если не последует гарантий в отношении снабжения, цен и рабочих мест, то следует «поговорить о том, стоит ли вводить» нефтяное эмбарго.

Напомним, ранее ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ будет поэтапным. Окончательно запретить поставки нефти собираются через шесть месяцев.