Посольство России обвинило США в игнорировании обстрелов Донецка украинскими националистами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США заявили, что в Вашингтоне не хочет замечать обстрелов жилых районов Донецка украинскими националистами. Как сообщает дипмиссия, американская сторона распространяет фальшивки о якобы применении российскими войсками кассетных боеприпасов против жителей Харькова.

«Так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими фальшивок об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка», - говорится в заявлении, опубликованном на Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве назвали ложью спекуляции по поводу «преступлений» российских военнослужащих на Украине, отметив, что российские военные защищают от нацистов мирных жителей Донбасса, в то время как США и многие другие страны Европы поддерживают боевиков, пропагандируя человеконенавистнические идеи.

Напомним, накануне представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что организации оценивает ситуацию в Донецке как чрезвычайно тяжелую.