Французы разозлились на Зеленского из-за ситуации с поездкой Макрона в Киев Фото: REUTERS

Неопределенная ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, а также требования президента Украины Владимира Зеленского поставить оружие разозлили читателей газеты Le Figaro.

В своей статье издание указывает на то, что с начала специальной военной операции России на Украине французский лидер активизировал контакты с главами обеих стран, но так и не посетил Киев. Накануне появилась информация о готовящемся визите Макрона, однако позже президент указал на необходимость «новых дискуссий», а также призвал украинского коллегу к переговорам с российской стороной.

Читателей газеты возмутила ситуация с поездкой Макрона, как и поведение и требования украинского президента.

«И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало», - отметил один из читателей, призвав не церемониться с Киевом, а также не идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, организовав мирную конференцию по Украине.

Другой читатель полагает, что украинский лидер не хочет принимать французского коллегу, и пытается его принудить к поставкам оружия. «Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить это самое оружие Киеву», - написал он.