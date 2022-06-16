В Германии усомнились во вменяемости Зеленского после его слов о возвращении Крыма

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Украины далеки от реальности. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.

Ранее украинский лидер в своем видеообращении пообещал «вернуть контроль» над Крымом, а также Донбассом, частью Харьковской области, Херсонской и Запорожской областями.

«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе», - пишет издание, указывая на то, что такие слова прозвучали накануне намеченного визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии.

Издание также задает вопросом, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги должны отреагировать на подобные слова украинского коллеги. «К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?», - отмечают в статье.

Кроме того, Der Tagesspiegel указывает на то, что президент Украины, упоминая «мечту» о Крыме, хочет выяснить, насколько далеко западноевропейские лидеры намерены идти в поддержке украинской стороне. «Но Шольц, Макрон и Драги тоже мечтают: об удобном для них переговорном пути, который избавит их от тяжелых решений», - добавляет издание.