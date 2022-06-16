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Политика16 июня 2022 6:21

Захарова сообщила, что Британия и США не обращались к России по поводу задержанных в Донбассе наемников

Представитель МИД РФ отметила, что проверяет эту информацию ежедневно
Виктор БАЖЕНОВ
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван Макеев

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что власти Соединенных Штатов Америки и Великобритании не обращались к России по поводу задержанных в Донбассе наемников.

- У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю еще раз сегодня, — сказала она в эфире «Соловьев LIVE», отвечая на соответствующий вопрос.

В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Они будут расстреляны. В суде наемники частично признали вину. В частности, они признали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.