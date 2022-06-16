Песков заявил, что России и США придется обсуждать контроль за вооружениями, но не сейчас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве и Вашингтону придется обсуждать вопросы контроля над вооружением, а также вопросы разоружения и нераспространения оружия, однако не сейчас. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Есть понимание того, что существуют области, которые так или иначе все равно придется обсуждать. Это и области контроля за вооружениями, и разоруженческие области, тема нераспространения. Это то, что так или иначе придется обсуждать нашим двум странам, но, очевидно, не сейчас», - заявил представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Напомним, 16 июня исполнился ровно год со дня встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе это встречи лидеры двух стран обсудили гарантии безопасности, а также отношения между двумя странами и другие актуальные на тот момент вопросы. Кроме того, речь шла о вопросах контроля над вооружением.