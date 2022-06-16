Нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание СПГ-проектов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех СПГ-проектов в России.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, компания приняла решение отозвать сервисных инженеров с «Газпрома», «Сахалин-2», «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2», запуск первой очереди которого был запланирован уже на следующий год.

«Одновременно Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2», - говорится в статье.

Издание отмечает, что Baker Hughes разрывает ранее подписанные соглашения, несмотря на отсутствие прямых санкционных ограничений в рамках имеющихся контрактов на сервис, а также поставку турбин.

Baker Hughes уже прекратила инвестировать в Россию ранее на фоне специальной военной операции на Украине. Это произошло в марте 2022 года.

Напомним, накануне ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти, а также некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ будет поэтапным, а окончательный запрет начнет действовать через шесть месяцев.