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Общество16 июня 2022 6:45

Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 24 июня

Решение касается 11 российских аэропортов
Виктор БАЖЕНОВ
Росавиация приняла решение продлить ограничение полетов на юге России до 24 июня

Росавиация приняла решение продлить ограничение полетов на юге России до 24 июня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росавиация приняла решение режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России до 24 июня.

- Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июня 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Росавиации сообщили, что перерегистрация самолетов из зарубежных реестров в государственный реестр Российской Федерации на скажется на безопасности полетов. В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что в части регистрации самолетов в госреестре российское законодательство полностью соответствует Чикагской конвенции.

До этого ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за ее возможного отключения, а также «глушения» сигналов. Экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации.