В Кремле рассказали об отношении к Байдену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не опустится до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран. Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, как российская сторона относится к президенту США Джо Байдену, учитывая его поведение в адрес Москвы.

«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств», - заявил представитель Кремля в интервью РИА Новости, отметив, что «главы других государств допускали для себя такое», однако российская сторона «уподобляться этому» не намерена.

Песков также добавил, что данный вопрос нужно задавать гражданам этой страны, поскольку именно они «дают оценку своим руководителям». «Это – не наше дело. Наше дело - те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», - отметил он.

Напомним, 16 июня исполнился год со дня встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе этого саммита лидеры двух стран обсудили гарантии безопасности, а также отношения между странами и другие актуальные на тот момент вопросы.