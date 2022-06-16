США выясняют, как американские чипы оказались в российском оружии / Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США пытаются выяснить у американских технологических компаний, как чипы американского производства оказались на российской технике, которая используется в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Федеральные агенты начали допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, найденной на Украине», - передает газета.

Согласно данным издания, Министерство торговли США совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) проводят советующие расследование. Как отмечается в статье, чипы и другие компоненты электроники американского производства были найден в российских беспилотных летательных аппаратах, радиолокационных системах, а также танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах.

Как отмечает издание, судя по всему, многие из компонентов были произведены «много лет назад, до того, как Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения» в 2014 году. Также уточняется, что в течение многих лет компании США могли законно продавать основные чипы в Россию без предварительного разрешения со стороны американского правительства.