Песков заявил, что США не принимали таких жестких решений против России даже во время Холодной войны

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки не принимали таких жестких решений против России даже во время Холодной войны.

- Во-первых, не принималось даже во время холодной войны, а во-вторых, не принималось ни в отношении ни одной страны мира, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Россия столкнулась с попытками «удушения», изоляции, а также масштабной экономической войной, добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада, отметил российский президент. Владимир Путин заявил, что попытка Запада осуществить при помощи санкций коллапс российской банковской системы и спровоцировать дефицит товаров не удалась. Наоборот, одним из последствий введения антироссийских санкций стало снижение уровня жизни в Европе, отметил президент. Также глава государства поручил правительству ускорить переход внешней торговли на рубли и национальные валюты других стран.