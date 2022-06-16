Песков оценил возможность проведения саммита России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе вряд ли возможна. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе», - заявил представитель Кремля в интервью РИА Новости.

При этом, как отметил Песков, «справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть». По его словам, в таком случае тенденции «достаточно быстро сменяются».

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что все будет зависеть от развития ситуации. «Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится», - добавил он.

Напомним, 16 июня прошел ровно год со дня встречи в Женеве российского и американского президентов. В ходе этого саммита Байден и Путин обсудили гарантии безопасности, а также отношения между странами и другие актуальные на тот момент вопросы.