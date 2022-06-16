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Экономика16 июня 2022 7:31

Орешкин назвал невозможным возвращение России к советской экономике

По словам помощника президента, «как и прежде уже не будет»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Максим Орешкин

Максим Орешкин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не будет возврата к советской экономике. Такое заявление сделал помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

По его словам, на сегодняшний день в мире происходят глубинные изменения и прежним он уже не станет. При этом российская экономика не намерена «закрываться», а возврата к неэффективной советской экономике не будет.

«То, что сейчас происходит в мире - на самом деле не краткосрочная история. Это очень глубинные изменения в геополитике. Если обратиться даже к выступлению президента на Давосе полтора года назад, диагноз четко разложен: и стремление к однополярности, которая ведет к противостоянию в странах, и проблемы с социальным неравенством в мире», - заявил помощник президента, добавив, что «как и прежде уже не будет».

Орешкин также заявил, что Россия не сможет заместить весь импорт сразу, указав на важность не копировать чужие разработки, а делать свои на качественно новом уровне, не повторяя при этом ошибок.