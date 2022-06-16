Песков назвал условие для нормализации отношений России и США

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для нормализации отношений Соединенных Штатов Америки и России.

- Единственный способ - это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом - в любом смысле этого слова, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Если Вашингтон поймет, что с РФ возможен только взаимовыгодный и уважительный диалог, тогда возможны новые контакты, добавил Песков.

Ранее посольство России в США заявили, что в Вашингтон не хочет замечать обстрелов жилых районов Донецка украинскими националистами. Как сообщает дипмиссия, американская сторона распространяет фальшивки о якобы применении российскими войсками кассетных боеприпасов против жителей Харькова. В посольстве назвали ложью спекуляции по поводу «преступлений» российских военнослужащих на Украине, отметив, что российские военные защищают от нацистов мирных жителей Донбасса, в то время как США и многие другие страны Европы поддерживают боевиков, пропагандируя человеконенавистнические идеи.