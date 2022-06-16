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Экономика16 июня 2022 7:50

Россия не собирается выходить из ВТО

В МИД сообщили, что Россия не обсуждает вопрос выхода из ВТО
Виктор БАЖЕНОВ
МИД РФ сообщил, что Москва не обсуждает вопрос выхода из ВТО

МИД РФ сообщил, что Москва не обсуждает вопрос выхода из ВТО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва не обсуждает вопрос выхода из ВТО.

- Не обсуждается. В организацию мы вступали осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и которые получали, а хлопать дверью мы не собираемся, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Панкин отметил, что легальных путей исключения РФ из организации нет.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения могут усугубить мировой продовольственный кризис, так как они приводят к росту цен на продовольствие. Оконджо-Ивеала отметила, что генсек ООН Гутерриш ведет по вопросу вывоза зерна с Украины переговоры с Москвой и Киевом и добавила, что в решение вопроса по украинскому зерну вовлечены ЕС и другие политические структуры. Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельхозпродукции.