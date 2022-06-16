Россия не собирается выходить из ВТО

МИД РФ сообщил, что Москва не обсуждает вопрос выхода из ВТО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва не обсуждает вопрос выхода из ВТО.

- Не обсуждается. В организацию мы вступали осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и которые получали, а хлопать дверью мы не собираемся, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Панкин отметил, что легальных путей исключения РФ из организации нет.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения могут усугубить мировой продовольственный кризис, так как они приводят к росту цен на продовольствие. Оконджо-Ивеала отметила, что генсек ООН Гутерриш ведет по вопросу вывоза зерна с Украины переговоры с Москвой и Киевом и добавила, что в решение вопроса по украинскому зерну вовлечены ЕС и другие политические структуры. Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельхозпродукции.