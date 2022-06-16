Владелец медиахолдинга MAER заявил, что рынок рекламы будет меняться

Константин Майор. Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

В гостях Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ побывал трехкратный лауреат премии «Медиаменеджер России», основатель, владелец медиахолдинга MAER Константин Майор, который рассказал о работе рекламного бизнеса в России сегодня.

Как пояснил владелец медиахолдинга, рынок рекламы, в том числе, наружной, разделился на две половины. «Первая половина – это та реклама, те рекламные компании, те владельцы рекламных конструкций, которые технологичные. Вот у этого формата такое большое бурное будущее. Несмотря на кризисы, несмотря на отход крупных транснациональных компаний из России», - отметил он.

Во вторую половину входят компании, которые не технологичные, а имеют стандартные форматы наружной рекламы. «И вот, наверное, здесь, конечно, есть проблемная точка, точка кризиса и падение и продаж, и развития, и так далее. Мы себя относим к технологичной компании, к компании, которая занимается сбором, анализом и обработкой данных», - заявил Майор.

Основатель MAER сообщил, что в 2021 году рынок рекламы вырос от 20% до 40%. Как он уточнил, это был «сильный послепандемийный скачок». «И первый квартал пролетел на вот этом красивом прошлом годе. Со второго квартала, конечно, начались изменения, очень сильные изменения. Топ-10 крупнейших рекламодателей иностранных компаний они приостановили свои активности, приостановили бюджеты, полностью, все», - уточнил он.

Майор отметил, что сейчас они имеют дело только с российскими рекламодателями, с компаниями, которые имеют свои бюджеты, однако они «очень детально рассматривают трату каждой копейки». «Соответственно, только технологии сегодня нас спасают», - добавил специалист.

По его словам, оттока технологий пока нет. «Рынок будет меняться. Та ситуация, которая сегодня сложилась в бизнесе, в рекламном бизнесе, в медиабизнесе, она только даст большой толчок к росту этого рынка, к росту бизнеса, к росту технологий. Вот, например, сегодня мы подписываем с «Русской медиагруппой» соглашение о партнерстве», - заключил Майор.