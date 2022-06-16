Набиуллина заявила, что запрета на использование доллара и евро в России не будет

Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара и евро в России не будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрета на хождение доллара, евро, а также других валют в России не будет. Такое заявление глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сделала в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».

В ходе выступления Набиуллина также пообещала, что российские граждане сохранят свои валютные вклады, а также призвала снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации в стране.

«Нет», - ответила глава регулятора на вопрос модератора о том, конфискуют ли валютные вклады, а также запретят ли доллар, евро или другие валюты.

Напомним, в ходе своего выступления Набиуллина также призвала пересмотреть выгоду от экспорта, указав на то, что большая часть российского производства должна работать на внутренний рынок.