Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Запад еще не подошел к кульминации кризиса, тогда как Россия за счет стабилизирующих мер находится в более стабильном состоянии.

«К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее - они не приблизились. Мы-то в данном случае благодаря тем макро- и микроэкономическим стабилизирующим мерам, которое принимает наше руководство, все-таки находимся в более стабильном состоянии», - заявил представитель Кремля в интервью РИА Новости, говоря о негативных последствиях введенных антироссийских санкционных ограничений для экономики Запада.

Напомним, накануне Европейский союз согласовал шестой пакет санкций в отношении Росси. Ограничительные меры включают в себя запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти, а также некоторых нефтепродуктов из РФ. При этом отказ будет поэтапным, а окончательный запрет начнет действовать через шесть месяцев.