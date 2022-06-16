Глава ДНР Пушилин сообщил, что вопрос о помиловании британских наемников не обсуждается

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушили оценил возможность помилования задержанных в республике британских наемников. По его словам, официальных прошений о помиловании пока не было.

- Пока это даже не обсуждается, — сказал политик на полях ПМЭФ.

В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Они будут расстреляны. В суде наемники частично признали вину. В частности, они признали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.