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Политика16 июня 2022 8:25

Глава ДНР надеется на завершение спецоперации на Украине к концу 2022

Пушилин разделяет оценку о возможности завершения спецоперации к концу 2022
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава ДНР надеется на завершение спецоперации на Украине к концу 2022

Глава ДНР надеется на завершение спецоперации на Украине к концу 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что разделяет оценку о возможности завершения специальной военной операции на Украине к концу текущего года.

Ранее депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов, который принимал участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, заявил, что надеется на завершение специальной военной операции к концу этого года.

«Я очень на это надеюсь», - заявил глава ДНР в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова.

Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о проведении военной операции на Украине, отметив, что этого требуют обстоятельства. Российский лидер также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона намерена добиваться ее демилитаризации.