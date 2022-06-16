Глава ДНР надеется на завершение спецоперации на Украине к концу 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что разделяет оценку о возможности завершения специальной военной операции на Украине к концу текущего года.

Ранее депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов, который принимал участие в специальной военной операции на Украине и в республиках Донбасса, заявил, что надеется на завершение специальной военной операции к концу этого года.

«Я очень на это надеюсь», - заявил глава ДНР в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, разделяет ли он оценку Делимханова.

Напомним, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и Луганской народных республик (ЛНР) принял решение о проведении военной операции на Украине, отметив, что этого требуют обстоятельства. Российский лидер также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона намерена добиваться ее демилитаризации.