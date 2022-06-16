Столтенберг заявил о готовности НАТО к долгосрочной военной поддержке Украины Фото: REUTERS

Североатлантический альянс подтверждает свою готовность к долгосрочным поставкам оружия на Украину. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны блока.

«Вчера мы провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. Вчера на встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине», - заявил генсек альянса в четверг, 16 мая.

Столтенберг также указал на то, что одной из главных тем встречи министров обороны Североатлантического альянса станет подготовка к саммиту НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Напомним, накануне Столтенберг заявил о том, что НАТО готовит план перевода вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса.