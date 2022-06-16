Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 8:42

«Единая Россия» предложила дать статус ветеранов боевых действий гражданским участникам спецоперации на Украине

Его смогут получить врачи, персонал Вооруженных сил РФ и сотрудники ремонтных бригад
Ксения БОГДАНОВА
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что эти люди ежедневно рискуют жизнью, но статус ветерана боевых действий они могут получить только после ранения или увечья. Фото: ER.RU

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что эти люди ежедневно рискуют жизнью, но статус ветерана боевых действий они могут получить только после ранения или увечья. Фото: ER.RU

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий гражданским лицам, участвующим в спецоперации на Украине. После одобрения документа его смогут получить врачи, гражданский персонал Вооруженных сил РФ, сотрудники ремонтных бригад и другие россияне, восстанавливающие инфраструктуру Донбасса. Статус позволит им рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки, в том числе льготы и социальные выплаты.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что эти люди ежедневно рискуют жизнью, но статус ветерана боевых действий они могут получить только после ранения или увечья.

- Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди - герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства, - отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что статус ветерана боевых действий поможет гражданскому персоналу, работающему в зоне спецоперации, почувствовать социальную поддержку государства.

- Рассчитываем, что наш законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки, - сообщил Андрей Турчак.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил инициированный «Единой Россией» закон, присваивающий статус ветеранов боевых действий участникам спецоперации на Украине. Солдаты и офицеры, ставшие ветеранами боевых действий, получают ряд мер социальной поддержки. По словам Андрея Турчака, инициатива единороссов дает возможность подчеркнуть заслуги военнослужащих перед государством и обществом.