В Роскачестве рассказали о работе с производителями над указанием срока годности на упаковках

Роскачество работает с производителями над указанием срока годности на упаковках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роскачества Максим Протасов в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ сообщил, что ведомство работает с производителями над указанием срока годности на упаковках.

По его словам, практически все россияне обращают внимание на срок годности продукта и знают, где находится нужная им информация на упаковке. Однако не всегда надпись видна людям с плохим зрением. Протасов посоветовал россиянам докладывать об этом в Роскачество.

- Если вдруг вы видите, что у производителя сделано так, что дата не видна, особенно если это связано с тем, что он что-то хочет скрыть, пожалуйста, информируйте нас. Мы с такими производителями активно работу проводим, — сказал Протасов.

Ранее Роскачество провело исследование ультрапастеризованного молока, продаваемого на территории России. В этом году также исследовалась продукция из Белоруссии. Ведомство установило, что каждое пятое ультрапастеризованное молоко, которое участвовало в исследовании, является фальсификатом. Роскачество сообщило, что некоторые производители снижали массовую долю жира продукта, чтобы уменьшить его себестоимость и получить большую прибыль. В сообщении ведомства говорилось, что большую долю фальсификата производят в Подмосковье и Краснодарском крае.