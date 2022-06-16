Песков заявил, что Россия больше не будет общаться с США по-старому Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что общения между Москвой и Вашингтоном продолжиться, однако уже «по-старому не будет». По его словам, теперь российская сторона будет вести с ними диалог жестко.

«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», - заявил представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, Песков также заявил, что России и Соединенным Штатам придется обсуждать вопросы контроля над вооружением, а также вопросы разоружения и нераспространения оружия, однако не сейчас.

Напомним, 16 июня исполнился ровно год со дня встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе прошедшего саммита главы государств обсудили гарантии безопасности и отношения между двумя странами.