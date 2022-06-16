Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 июня 2022 9:06

Захарова назвала общее число антироссийских санкций

Захарова заявила, что Запад принял более 10 тысяч санкций против России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова заявила, что Запад принял более 10 тысяч санкций, связанных с Россией

Захарова заявила, что Запад принял более 10 тысяч санкций, связанных с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны приняли свыше 10 тысяч санкционных ограничений, связанных с Россией.

«Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом», в котором говорится следующее: «принято рекордное, более 10 тысяч, количество санкций против всего и всех без разбору» - заявила дипломат.

Захарова назвала абсурдным не число антироссийских санкционных ограничений, а причины, по которым эти санкции были введены. «За поддержку действий Российского государства», - привела представитель МИД РФ в пример одну из формулировок.

Напомним, накануне ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ будет поэтапным. Окончательный запрет вступит в силу через шесть месяцев.