Захарова назвала общее число антироссийских санкций

Захарова заявила, что Запад принял более 10 тысяч санкций, связанных с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны приняли свыше 10 тысяч санкционных ограничений, связанных с Россией.

«Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом», в котором говорится следующее: «принято рекордное, более 10 тысяч, количество санкций против всего и всех без разбору» - заявила дипломат.

Захарова назвала абсурдным не число антироссийских санкционных ограничений, а причины, по которым эти санкции были введены. «За поддержку действий Российского государства», - привела представитель МИД РФ в пример одну из формулировок.

Напомним, накануне ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ будет поэтапным. Окончательный запрет вступит в силу через шесть месяцев.