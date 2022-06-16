Сирия планирует признать ДНР и ЛНР

Власти Сирии планируют признать ДНР и ЛНР Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя Государственной думы по обороне Дмитрий Саблин сообщил о планах Сирии признать Донецкую и Луганскую народные республики. По словам парламентария, президент страны Башар Асад на полях ПМЭФ поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части территории республики.

- Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР, — написал Саблин в Telegram.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал Указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). До этого главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость данных территорий. Путин провел заседание Совета безопасности, где заслушал мнения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы ФСБ и других чиновников по вопросу о необходимости призвания независимости ЛНР и ДНР.