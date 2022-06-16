В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:28 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - уточняется в Телеграм-канале представительства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года можно прочитать здесь.