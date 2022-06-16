Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешили остаться в России после 17 августа 2022

МВД заявило, что высылка из России гражданам Украины, ДНР и ЛНР после 17 августа 2022 не грозит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут остаться в России и после 17 августа текущего года даже без разрешительных документов, а высылка им не грозит. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», заявила официальный представитель ведомства.

Волк уточнила, что граждан Донбасса и Украины без наличия разрешительных документов не будут привлекать к административной ответственности или высылать за пределы России за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности в стране.

Напомним, сегодня, 16 июня, в МВД напомнили, что иностранцам, которые не могли уехать из России в период пандемии коронавируса из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну до 17 августа 2022 года, если они так и не оформили право жить и работать в РФ.