«Колмар Груп» сообщила о 1,5 тысячи вакансий для желающих добывать уголь в Якутии

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Председатель совета директоров «Колмар Груп» Анна Цивилева в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ сообщила о 1,5 тысячи вакансий для желающих добывать уголь в Якутии.

По ее словам, сейчас предприятие активно закупает высокотехнологичное оборудование, а также договорилось со Сколково о программе повышения квалификации сотрудников.

- Создание такой среды и дает нам возможность развиваться и двигаться, все равно при наличии некого дефицита кадров (у нас 1,5 тысячи вакансий свободно) все-таки развиваться и не только не сократить ни одного человека за период пандемии и сейчас, в тяжелый период санкций, но еще и нарастить, — сказала Цивилева.

Говоря о спросе на уголь в будущем, Цивилева отметила, что угольная отрасль способствует развитию машиностроения, логистики, транспорта. Она также указала на то, что сейчас появились технологии по снижению вредных выбросов в атмосферу и повышению безопасности работы.