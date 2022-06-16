В Госдуме заявили, что YouTube и Google не переходят грань разумного, поэтому речь о блокировке не идет

YouTube и Google на данный момент не переходят "грань разумного", которая заключается, в том числе, в призывах к убийству граждан России, чтобы речь шла об их блокировке в РФ, сообщил журналистам сегодня, 16 июня, замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Насколько я понимаю, Google заинтересован в российском рынке, иначе быть не может. Я убежден, что Google в России останется. Мы не заинтересованы в блокировке, это крайняя мера, когда зарубежная компания переходит грань разумного: когда они публично легализуют призывы к убийству российских граждан", - отметил Горелкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Кроме этого, он добавил, что эти площадки пока не переходят грань разумного, хотя “принимают участие в информационной войне”.

Ранее Небензя заявил о развязывании информационной войны против России. По словам дипломата, всего по украинским соцсетям по данным на февраль 2022 года распространилось порядка 1,2 миллиона фейков о РФ.