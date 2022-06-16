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Политика16 июня 2022 9:49

Глава ДНР Пушилин призвал освободить все «русские города» на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом за преступления ВСУ в республиках Донбасса, считает политик
Виктор БАЖЕНОВ
Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что в ходе спецоперации на Украине необходимо освободить все «русские города».

- Нужно освобождать все русские города, — цитирует политика РИА Новости.

Также он считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом за преступления ВСУ в республиках Донбасса.

Ранее Денис Пушилин заявил, что страна может войти в состав Российской Федерации, не меняя своего названия. По его словам, вопрос присоединения республики к России будет решаться после выхода союзнических сил РФ и ДНР на конституционные границы республики.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал бессмысленной истерикой и конвульсией угрозу Владимира Зеленского захватить контроль над регионом. По его словам, Херсонская область является исконно русской землей, которая уже в ближайшее время станет субъектом России.