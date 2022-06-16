ГК Трансэнергопром инвестирует более 2 млрд руб в энергетику Чувашии

Сегодня рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашии и АО «Чувашская энергосбытовая компания». Документ подписали Глава Республики Олег Николаев и генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская.

Как говорит Олег Николаев, электроэнергетика имеет важное значение, и важно, чтобы цена соответствовала качеству. Поэтому одна из задач сейчас — обеспечить эту систему интеллектуальной составляющей. Олег Николаев подчеркнул, что на сегодняшний день в Чувашии самая дешевая в ПФО электроэнергия.

Генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская отмечает, что главная задача сегодня — обеспечение энергетической надежности, ценовой стабильности на энергоресурсы, развитие более доступной и экологичной электрозаправочной инфраструктуры и цифровизация энергетического комплекса в регионе.

Предметом соглашения стали организация эффективного взаимодействия сторон по вопросам развития энергетической отрасли в Чувашии, создание комфортной инфраструктуры по клиентскому обслуживанию населения и реализация социальных проектов. Общий объем инвестиций в отрасль — более 2 млрд. руб. Реализация мероприятий запланирована в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашии.

Стороны договорились предпринять меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата в республике: повысить надежность энергоснабжения потребителей электрической энергии региона за счет строительства новых генерирующих объектов; создать и развить инфраструктуру для зарядки электрического автомобильного транспорта; цифровизировать клиентские сервисы компании и повысить качество обслуживания населения за счет создания Единого информационного расчетно-кассового центра.

Как стало известно, инжиниринговая компания Энергопром, входящая в контур группы компаний ТЭП, уже провела аудит потребностей Чувашии в новых мощностях и внесла свои предложения по строительству энергоцентра на территории индустриального парка в Новочебоксарске.