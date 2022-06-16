Японская авиакомпания уберет логотип с буквой Z из-за "недопониманий"

Фото: www.zipairtokyo.com

Токийская авиакомпания-лоукостер Zipair Tokyo Inc. откажется от логотипа с использованием латинской буквы Z на своих самолетах для того, чтобы «избежать недопониманий» на фоне событий на Украине. Такое заявление сделал президент компании Синго Нисида.

Как передает издание Kyodo, глава компании пояснил такое решение тем, что некоторые люди, которые раздумывают о том, чтобы воспользоваться услугами Zipair, могут неверно понять логотип в виде буквы Z, поскольку данный символ устойчиво ассоциируется с российскими военными силами из-за событий, складывающихся на Украине.

По словам Нисида, у клиентов может создаться неверное впечатление о том, что авиакомпания якобы поддерживает действия Москвы. «Думаю, что некоторые люди могут так подумать, потому что они видят логотип без каких-либо объяснений», - приводит издания слова президента компании.

Новым логотипом лоукостера собираются сделать графический узор в зеленых, черных и белых цветах.

Ранее компания Samsung также приняла решение изменить наименование своих складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z, убрав букву Z.