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Экономика16 июня 2022 10:06

Германии предрекли катастрофу из-за проблем с турбинами “Северного потока”

Чижов заявил, что проблемы с ремонтом турбин “Северного потока” могут привести к катастрофе в Германии
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Германии предрекли катастрофу из-за проблем с турбинами “Северного потока”

Германии предрекли катастрофу из-за проблем с турбинами “Северного потока”

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил РИА Новости, что дальнейшие проблемы с ремонтом турбин "Северного потока - 1" в Канаде могут привести к остановке проекта.

Он считает, что "нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины следует отправлять в Канаду".

"Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это станет катастрофой для Германии", - заявил он в кулуарах ПМЭФ.

Чижов также выразил мнение, что ФРГ могла бы научиться ремонтировать турбины у себя.

Напомним, ранее Глава немецкого региона Швезиг заявила о необходимости «Северного потока - 2» для Германии. По ее словам, Берлину нужно сосредоточиться на критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Москвой. Швезиг также отметила, что поставки российского газа позволят Германии совершить энергетический переход к возобновляемым источникам.