Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области.

- Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, — сообщил он.

Помимо этого, в Харьковской области и ЛНР были сбиты семь украинских беспилотников, добавил Конашенков.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили в Львовской области склад с боеприпасами, поставленными Украине странами НАТО. Удары по складу были нанесены ракетами «Калибр». Конашенков уточнил, что на складе находились, в частности, 155-миллиметровые гаубицы М777. Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области большое количество западного вооружения и техники.