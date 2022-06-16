Захарова заявила, что новый пакет военной помощи США угрожает и Украине, и Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что новый пакет военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов представляет угрозу и для Украины, и для Европы, указав на опасность возвращения оружия через «черный» рынок.

«Конечно, это угроза всем. Это угроза, во-первых, самой Украине, где конфликт с точки зрения Запада должен длиться еще долгое время. Это угроза Европе как континенту, куда это оружие будет возвращаться через "черный" рынок», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства РИА Новости в четверг, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, накануне президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов. Об этом глава Белого дома заявил в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.