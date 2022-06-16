Россия ввела санкции против 121 гражданина Австралии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство иностранных дел РФ расширило черный список по Австралии, включив в него 121 журналиста, а также представителя силовых структур и бизнеса. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В российский стоп-лист дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», - говорится в заявлении МИД РФ.

Указанным лицам закрывается въезд в страну на бессрочной основе.

Как уточняется, введенные ограничения коснулись командующего Вооруженными силами Австралии Ангуса Кэмпбелла, заместителя министра обороны страны Джастина Грейга, премьер-министра штата Южная Австралия Питера Малинаускаса, а также главного редактора газеты West Australian Энтони де Челье и главного редактора газеты Daily Telegraph Бэна Инглиша.

Напомним, в апреле Австралия ввела санкционные ограничения в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний. Кроме того, в список попали российский производитель автомобилей и двигателей «Камаз», а также группа алмазодобывающих компаний «Алроса», ПАО «Ростелеком», «Русгидро», холдинг «Росэлектроника», и др. Незадолго до этого было принято решение ввести санкции в отношении 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников.