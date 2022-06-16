Украина заявила о планах вернуть Крым в три этапа

Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна намерена вернуть Крым с помощью западного вооружения. Он назвал полуостров стратегической целью Киев, отметив при этом, что ВСУ пока не готовы к наступлению.

- Но мы будем двигаться шаг за шагом, — сказал он в интервью CNN.

Резников сообщил, что Киев планирует наступление в три этапа. Первый подразумевает стабилизацию обстановки на фронте. Второй — возвращение российской армии на позиции 24 февраля. Финальный — возвращение всех находящихся под контролем РФ территорий, включая Крым.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении пообещал «вернуть контроль» над Крымом, Донбассом, а также частью Харьковской области и регионами юга Украины - Херсонской и Запорожской областями. Позже немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что слова Зеленского далеки от реальности. Издание также задалось вопросом, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги должны реагировать на такие слова. Der Tagesspiegel также указало на то, что украинский президент, упоминая «мечту» о Крыме, хочет выяснить, насколько далеко западноевропейские лидеры намерены идти в поддержке Украины.