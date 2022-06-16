Единороссы выступают за передачу части полномочий ГИБДД региональным властям

Сейчас такие полномочия есть только у сотрудников ГИБДД. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла закинициативу Мособлдумы, которой предложено наделить органы власти Московской области полномочием по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

От жителей Подмосковья поступает большое количество жалоб на неправильную парковку. Автомобилей в регионе много, выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД, количество которых ограничено.

Такая практика уже действует в Москве и Санкт-Петербурге. И по аналогии с этими субъектами, передача полномочий будет осуществляться на основании соглашений между ГУВД и Правительством Московской области.

Депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член партии «Единая Россия» Александр Толмачëв отметил, что закон о новых правилах парковки в Московской области вызвал нешуточную дискуссию в стенах Государственной Думы. Так, некоторые парламентарии выдвинули несколько очень спорных тезисов, считая, что новый закон приведет к «штрафному беспределу».

«Наверняка многие помнят, как в той же Москве в начале двухтысячных люди парковались на газонах, детских площадках, практически друг у друга на голове. Именно такое безответственное поведение можно условно назвать «беспределом». Отмечу, что внедрение службы принудительной эвакуации и работающей системы штрафов за нарушение правил парковки позволило переломить ситуацию в столице. Сегодня редко можно увидеть на улицах Москвы автомобиль, стоящий не там, где положено. Пешеходы спокойно гуляют, водители могут проезжать, а не протискиваться среди машин, припаркованных вторым, третьим рядом. «Беспредел» — это то, что творят некоторые водители в городах Подмосковья. Именно с таким поведением можно и нужно бороться законными методами», - высказал свою позицию член парти «Единая Россия» Александр Толмачëв.

Также парламентарий отметил, что наказание за нарушение правил парковки должно быть скорым и неминуемым.

Закон, позволяющий эффективно бороться с нарушителями правил парковки в Московской области, принят Государственной Думой в первом чтении, сообщает сайт "Единой России".