В России ужесточат контроль за спиртосодержащими лекарствами Фото: Мария ЛЕНЦ

В России усилят контроль за оборотом спиртосодержащих лекарств. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) совместно с Росалкогольрегулированием (РАР) введет более серьезный контроль. Он необходим для того, чтобы снизить риски отравлений. Каждый год в стране гибнут люди от подобных препаратов.

После того, как РАР получит доступ к системе «Честный знак», это позволит усилить контроль за данными препаратами.

В настоящий момент ситуация такова, что движение спирта отслеживается до производителя фармпрепаратов, а затем контроль теряется.

- Доступе к информации «Честного знака» позволит отслеживать движение спирта до конечного потребителя и исключит возможность сбыта спиртосодержащих препаратов в нелегальных целях, - говорит заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов газете «Известия».

В самое ближайшее время Минздрав подготовит поправки к постановлению, которым расширит контроль за данными фармацевтическими препаратами.

Тем временем, с 1 марта 2023 года в России должна заработать единая система регулирования производства и оборота табачной продукции. Она предусматривает, в том числе, лицензирование хранения табака и деятельности оптовых продавцов.

- Прослеживаемость табачной продукции предполагается обеспечить посредством ГИС МТ, - подтвердили "Газете. Ru" в Минфине.

Тем временем, депутат Госдумы Николай Бурляев выступил с предложением ввести в российских школах уроки трезвости и здоровья.

- Я предложил ввести в школах уроки трезвости и здоровья, а в вузах новую дисциплину «собриологию, - сказал парламентарий Rt.