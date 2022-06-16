Кубок «Беговой столицы России» снова завоевал Нижний Новгород

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Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», по результатам которого определяется регион-победитель, проходит с 2018 года. Нижний Новгород стал обладателем кубка вот уже во второй раз.

«Мне очень приятно вручать вам награду, потому что я знаю: Нижний Новгород сегодня является воплощением развития бега в России», - отметила Ксения Шойгу, вручая кубок Глебу Никитину.

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» в рамках благотворительного забега «Беги, Герой» прошел в Нижнем Новгороде в пятый раз. В нынешнем году «ЗаБег.РФ» состоялся 22 мая. Звание «Беговая столица России» присуждается городу, который набрал наивысшим баллом по сумме нескольких показателей. При этом учитывается средний километраж, который преодолели все участники забега, процентное соотношение участников полумарафона к численности жителей города, а также средняя скорость бега всех участников состязания. Предыдущее достижение Нижнего Новгорода было отмечено кубком в 2020 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Полумарафон «Беги, герой!», без преувеличения, стал одним из самых масштабных событий в нашей стране. Но самое главное – он очень полюбился людям.

«Мы искренне рады, что звание Беговой столицы России вновь присвоено Нижнему Новгороду. Могу сказать, что у нас в регионе уже сложилось свое мощное беговое движение. Люди тренируются, готовятся, участвуют целыми семьями. Проект объединяет поколения, и это здорово!» - сказал Глеб Никитин.