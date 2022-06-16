Правительство РФ направит 24 млрд рублей на строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу

Мост и трасса готовы более чем на 50%. Фото: Виталий ШАБИНСКИЙ

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку. На объект направят 24 млрд рублей. Об этом стало известно в среду, 15 июня 2022 года, на заседании комиссии по региональному развитию, которое провел зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Интересы Самарской области на совещании представлял губернатор Дмитрий Азаров. Он обосновал необходимость оказания такого механизма поддержки и предоставления ресурсов.

- Обход Тольятти - один из наших ключевых проектов. По нему добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост был достроен и служил людям десятки лет, - отметил Дмитрий Азаров.

Концессионер получит федеральные средства через Дом.РФ. Организация предоставит 24 млрд рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке 4,5% годовых. Она существенно ниже рыночной.

Сейчас готовность моста и трассы, которые станут частью транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», составляет 53%. Выделенная правительством РФ сумма позволит завершить строительство масштабного объекта в установленные сроки.