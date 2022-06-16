Платформа МегаФона поможет школьникам защищаться от киберугроз

МегаФон совместно с Министерством просвещения РФ и Российским обществом «Знание» запустит пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде в российских школах. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

МегаФон в 2021 году создал для детей и подростков платформу «Цифровое доверие». Она учит распознавать в сети потенциальные угрозы и реагировать на них, а родителей и педагогов снабжает инструментарием для выстраивания коммуникации с ребенком в сложной ситуации.

Российское общество «Знание», в свою очередь, разработало рекомендации по формированию контента обучающей платформы. В частности, эксперты общества будут раскрывать тему кибербуллинга. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.

-Нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина, – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

В рамках совместного проекта, в образовательном центре Сириус пройдут обучающие лекции. А с начала учебного года курс цифровой безопасности с использованием платформы МегаФона пройдут ученики 1-4 классов и старшеклассники.

-Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением, – сказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.