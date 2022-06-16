Песков оценил идею Силуанова пересадить чиновников на "Лады" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады», заявил, что как и все государственные служащие, готов пересесть на отечественные автомобили, а также не исключил, что данный вопрос в ходе своего совещания поднимет президент России Владимир Путин.

Глава Минфина в четверг, 16 июня, на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос, например, пересадить чиновников на «Лады».

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такую идею, а также готов ли Песков сам сменить свой автомобиль.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что у Путина в четверг, 16 июня, пройдет совещание по теме автопрома.