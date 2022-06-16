Силы ЛНР прорвались на территорию завода «Азот»

Силы Народной милиции ЛНР прорвались на территорию завода «Азот» Фото: Александр КОЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что силы Народной милиции республики прорвались на территорию завода «Азот» в Северодонецке.

Он отметил, что луганским военным пока не удается выбить украинских бойцов с объекта. Также боевые действия осложняют находящиеся на территории предприятия мирные жители.

- К большому сожалению, скажу честно, цифр нет. Мы не владеем этой ситуацией, они (украинские силовики) с нами не общаются, — сказал Пасечник.

Ранее женщины, которым удалось выйти из бомбоубежища химического комбината «Азот» в Северодонецке, рассказали, что на этом предприятии, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников. Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище завода около двух месяцев. На предприятии женщина обратила внимание на иностранных боевиков. Она затруднилась назвать их число, однако отметила, что разговаривали те в основном между собой. Женщина также рассказала, что боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища, потому что «снаружи опасно, идет какая-то зачистка», а также не пускали на завод ее родственников мужского пола.