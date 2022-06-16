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Политика16 июня 2022 11:09

Силы ЛНР прорвались на территорию завода «Азот»

Боевые действия осложняют находящиеся на предприятии мирные жители
Виктор БАЖЕНОВ
Силы Народной милиции ЛНР прорвались на территорию завода «Азот»

Силы Народной милиции ЛНР прорвались на территорию завода «Азот»

Фото: Александр КОЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что силы Народной милиции республики прорвались на территорию завода «Азот» в Северодонецке.

Он отметил, что луганским военным пока не удается выбить украинских бойцов с объекта. Также боевые действия осложняют находящиеся на территории предприятия мирные жители.

- К большому сожалению, скажу честно, цифр нет. Мы не владеем этой ситуацией, они (украинские силовики) с нами не общаются, — сказал Пасечник.

Ранее женщины, которым удалось выйти из бомбоубежища химического комбината «Азот» в Северодонецке, рассказали, что на этом предприятии, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников. Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище завода около двух месяцев. На предприятии женщина обратила внимание на иностранных боевиков. Она затруднилась назвать их число, однако отметила, что разговаривали те в основном между собой. Женщина также рассказала, что боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища, потому что «снаружи опасно, идет какая-то зачистка», а также не пускали на завод ее родственников мужского пола.