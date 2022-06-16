Комиссаров заявил, что современный управленец должен уметь “сочетать несочетаемое”

Алексей Комиссаров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое трудное, с чем сталкиваются современные управленцы - это необходимость сочетать несочетаемое, заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” в Открытой студии "Комсомолки" на ПМЭФ-2022.

Он также добавил, что управленцы в современных условиях должны решать много оперативных задач, при этом смотреть вперед и думать об отдаленных перспективах.

“Мне кажется, что самое сложное, с чем сталкиваются управленцы сейчас, в это непростое время, это умение сочетать практически несочетаемые вещи. Я говорю сейчас про решение очень срочных, оперативных задач, которые возникают постоянно и зачастую непредсказуемо, и при этом смотреть далеко вперед, обладать таким визионерским взглядом, мышлением и думать о достаточно отдаленном будущем. Как найти этот баланс между вкладом в будущее и решением сиюминутных задач, это прямо талант, мне кажется, это самое главное и сложное, с чем сейчас сталкиваются современные управленцы”, - пояснил Комиссаров.

Ранее kp.ru сообщала о пяти самых главных сессиях ПМЭФ-2022. Среди них - “Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра”, “Деловой завтрак Сбера” и другие мероприятия.

Напомним, ПМЭФ-2022 проходит 15–18 июня. Основная деловая программа форума в этом году разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.