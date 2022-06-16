Глава Росмолодежи рассказала, что в России проходит конкурс по созданию символики движения «Большая перемена»

Ксения Разуваева Фото: Иван МАКЕЕВ

В гостях Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ побывала глава Росмолодежи Ксения Разуваева, которая рассказала о движении «Большая перемена».

Разуваева рассказала, что сегодня по всей стране идет конкурс по созданию символики для движения. «По всем детским лагерям, по пришкольным лагерям. Ребята сами креативят. Атрибуты, символы, песни, кричалки», - рассказала она.

Глава Росмолодежи отметила, что в самом проекте «Большая перемена» есть слоган, который придумали сами дети: «Здесь не оценивают, а ценят». А также есть кричала: «Спасибо – для нас не просто слово. Мы обязательно встретимся снова». «Есть разного рода отличительные нашивки, браслеты. Сейчас ребята в рамках детского летнего отдыха придумывают эти атрибуты, символы. Нам повезло, что перед учебным годом мы попали в очень правильный период», - отметила Разуваева.

При этом глава Росмолодежи обратила внимание на то, что внутри самого движения «разные аудитории» и возраста. «Есть малыши, есть средняя школа, есть старшая школа. Атрибуты тоже не могут быть идентичными. Они должны адаптироваться под возраст. К сентябрю надеемся представить это все по итогам большого конкурса», - добавила она.