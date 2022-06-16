Автоэксперт прогнозирует, что цены на машины в России вернутся к февральским показателям Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед многими автолюбителями сейчас стоит вопрос: когда цены на машины вернутся к февральским отметка, то есть, серьезно снизятся.

Ждать скорого изменения не стоит, так как с поставками авто есть проблемы, как и с запчастями. Тем не менее, вверх цены не растут, а это значит, что рынок достиг потолка.

Автоэксперт Антон Мурашов прогнозирует, что скоро начнется снижение. Большого спроса сейчас нет, так как за машину придется выложить очень крупную сумму. На этом фоне производители начинают следовать за покупательским спросом, который падает. Единственный способ его простимулировать – предложить выгодные условия покупки.

- Сейчас спрос на те авто, которые продаются гораздо дешевле, по цене ниже рыночной. Те, что дороже, не нужны, – отметил Мурашов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».- Повышения цен никто больше не ждет, нет к этому предпосылок.

В феврале активно прогнозировался дефицит на рынке авто, но его не случилось. Ситуация сложилась обратная – предложений стало больше.

– Если хотите продавать, то, на мой взгляд, нужно это делать сейчас, поскольку цены будут падать еще сильнее, – сказал эксперт. – Через два-три месяца они, возможно, уже вернутся к тем, которые были до 24 февраля.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», в беседе с RT прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина, в котором было анонсировано возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

Тем временем, автоэксперты не советуют людям, не являющимся специалистами, самостоятельно приобретать машины за границей. Это может привести к серьезным финансовым тратам, передает телеканал "360".