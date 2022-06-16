“Байкал Электроникс” отменила производство процессоров Baikal-S из-за проблем с Тайванем

“Байкал Электроникс”, возможно, заморозит проект выпуска серверов Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на Тайване, сообщает “Коммерсант”.

Как отмечает издание, в покупке большой партии серверных процессоров были заинтересованы несколько крупных структур, включая “Сбер”. Теперь российским компаниям нужно будет искать альтернативу или варианты параллельного импорта серверов с процессорами иностранного производства.

Напомним, летом 2021 года “Байкал Электроникс” представила инвестстратегию до 2025 года. В ней отмечалось, что компания планировала выпуск сначала процессора Baikal-S, а после другие типы чипов. До конца 2022 года планировалось заказать у TSMC 300 тысяч процессоров, а к 2025 году - нарастить этот показатель в два раза.

Ранее сообщалось, как запрет поставок полупроводников из Тайваня повлияет на экономику России.