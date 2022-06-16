Все сайты на Украине обязали перейти на государственный язык с 16 июля 2022 Фото: REUTERS

Всем веб-ресурсам на территории Украины с 16 июля текущего года нужно перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами должны быть оснащены соответствующим интерфейсом. Такое заявление сделал украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Через месяц, 16 июля, на территории страны в силу вступают части 2 и 6 ст. 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регламентируют использование языка в Интернете и языков интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах. Данное законодательство касается электронных экранов и кнопок телефонов, а также стиральных машин и прочего оборудования.

Согласно принятому нововведению, теперь у всех веб-ресурсов, страниц в социальных сетях, а также приложениях магазинов и предприятий основная версия должна быть на государственном языке Украины, а загружаться она будет по умолчанию.